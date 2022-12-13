

В июне из Кутаисского международного аэропорта начнутся полеты по 5 новым направлениям

13.12.2022 12:40





По информации Объединения аэропортов Грузии, в июне из Кутаисского международного аэропорта начнутся полеты по 5 новым направлениям.



По данным ведомства, это Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань.



«Мы как компания оператор Кутаисского международного аэропорта, успешно завершили переговоры со стратегическим партнером, в результате чего Wizz Air с июня 2023 года возвращает третье воздушное судно, базирующееся в Кутаисском международном аэропорту, и начнет выполнять прямые регулярные рейсы по 5 новым направлениям в Европу. Помимо новых направлений, третье базирующееся судно Wizz Air дает возможность увеличить частоту полетов по существующим направлениям и создать дополнительные рабочие места. По всем 5-и направлениям прямые регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта будут выполняться два раза в неделю, а к существующим частотам Парижа, Милана, Праги и Меммингена добавится по одной частоте. Чтобы забронировать билеты, посетите https://wizzair.com/#/», — говорится в информации.





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