

Тарифы малых газораспределительных компаний остались без изменений

13.12.2022 18:17





13 декабря на публичном заседании Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии оставила без изменений внутренние тарифы, установленные для «Сачхерегаз» и «Диди Дигоми».



Тарифы, установленные Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, были немного скорректированы в сторону снижения для «Энергокавшири», «Камари-М» и «Мамед». Это связано с проводимой государством политикой доступности социального газа и стабильности компонентов, входящих в тариф, в том числе курса лари по отношению к доллару США.



В соответствии с тарифными изменениями, проведенными в рамках текущей реформы энергорынка, вместо трехлетнего периода регулирования тарифы определены на пятилетний период регулирования — с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.







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