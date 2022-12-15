

Парламент утвердил государственный бюджет на 2023 год

15.12.2022 16:13





Парламент утвердил государственный бюджет на 2023 год. Окончательный вариант проекта бюджета на следующий год был принят 84 голосами, против один.



Проект государственного бюджета на 2023 год депутаты обсудили на пленарном заседании 14 декабря. Вариант бюджета представил парламенту министр финансов Лаша Хуцишвили.



Бюджете на следующий год запланирован на 5%-й экономический рост, номинальный ВВП составляет 79 млрд 685 млн лари. Дефицит бюджета - 2,8%. В 2023 году показатели погашения кредитов и других доходов увеличиваются в общей сложности на 270,0 млн лари.



В окончательном варианте проекта бюджета на 2023 год по сравнению с его предыдущими версиями финансовый ресурс увеличен более чем на 660,0 млн лари. Поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 млрд лари по сравнению с бюджетом 2022 года и составят примерно 21,9 млрд лари. Кроме того, доходы увеличатся на 1,8 млрд лари и составят примерно 17,6 млрд лари.



Что касается расходной части бюджета, то объем ассигнований государственного бюджета в 2023 году увеличится примерно на 2 миллиарда лари и составит 21,9 миллиарда лари.



Наибольшую сумму из увеличенного госбюджета получит Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты, бюджет которого составит 6,9 млрд лари. Основная часть данной суммы пойдет на социальные программы – в частности, на повышение пенсий пенсионерам по возрасту, целевую социальную помощь, медицинское обслуживание и повышение зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Бюджетные средства также будут направлены на обеспечение жильем вынужденно перемещенных лиц и обеспечение работой социально незащищенных слоев.



По начальному прогнозу, бюджет Министерства регионального развития в 2023 году составит примерно 3,3 млрд лари, откуда 1,9 млрд пойдет на строительство дорог, а остальное – на реабилитацию инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.



Бюджет Министерства образования и науки будет около 2 млрд лари, отсюда часть будет потрачена на повышение заработной платы учителей и приставов на 125 лари, а также на повышение заработной платы административно-технического персонала школ на 10%.



Увеличение бюджета предусмотрено и для Министерства обороны, бюджет которого составляет 1,3 млрд лари. Заработная плата военнослужащих увеличится на 20%. Бюджет МВД также увеличится и составит 1,1 млрд лари. Заработная плата сотрудников полиции увеличится на 20%.



Увеличивается на 10% зарплата сотрудников Министерства культуры, спорта и молодежи, а бюджет ведомства составляет 431,2 млн лари.



Бюджет администрации правительства составляет 22 млн лари, а бюджет администрации президента - 9,3 млн лари.





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