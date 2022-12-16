

В январе-ноябре 2022 года Грузия получила 3,2 млрд долларов дохода от международных путешествий

16.12.2022 13:03





«В январе-ноябре 2022 года доход, полученный от путешествий, превысил показатель 2019 года и был зафиксирован на рекордной отметке 3 159 558 975 долларов», — об этом сообщает Национальная администрация туризма.



По сообщению ведомства, данный показатель на 103,5% выше аналогичного показателя 2019 года (рост +108,134,426 долларов).



«По сравнению с январем-ноябрем 2021 года, доходы от путешествий выросли на +2,040,668,275 (+182,4%) долларов.



В ноябре 2022 года доход от международного туризма превысил показатель 2019 года и достиг 305 029 882 долларов, что на 151,2% выше аналогичного показателя 2019 года, а по сравнению с ноябрем месяцем 2021 года, доходы от путешествий увеличились на +194,075,877 (+174,9%) долларов», — отмечается в информации.





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