

В январе-ноябре внешняя торговля Грузии увеличилась на 32,2%

19.12.2022 16:31





Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 19 декабря, в январе-ноябре 2022 года внешняя торговля Грузии по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она увеличилась на 32,2% и составила 17,02 млрд долларов США.



За отчетный период экспорт увеличился на 31,8% до 5,04 млрд долларов США, а импорт на 32,4% до 11,98 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 6,9 млрд долларов США, что составляет 40,8% внешнеторгового оборота.



В январе-ноябре 2022 года Турция была во главе крупнейших торговых партнеров Грузии — с 2,6 млрд долларов США. Затем идут: Россия — 2,2 млрд долларов США; Китай — 1,7 млрд долларов США; Азербайджан — 1,2 млрд долларов США; США – 1,1 млрд долларов США.



В тот же период Китай был крупнейшим торговым партнером Грузии по экспорту — 660,7 млн долларов США. Затем идут: Россия — 597,9 млн долларов США; Азербайджан — 595,5 млн долларов США; Армения – 495,6 млн долларов США; Турция – на 409,7 млн долларов США.



Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии были: Турция, Россия, Китай, США и Германия — 2,1 млрд; 1,6 млрд; 1 млрд; 821 млн и 574,4 млн долларов США.



В январе-ноябре 2022 года медные руды и концентраты лидировали в крупнейших экспортных товарных группах – на сумму 932,9 млн долларов США. Далее следуют легковые автомобили — 732,8 млн долларов США; Ферросплавы — 454,8 млн долларов США; Азотные удобрения – 249,1 млн долларов США; Вина виноградные натуральные – 232,6 млн долларов США; Спиртные напитки – 134,2 млн долларов США; Минеральные и пресные воды – 104,6 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 98,2 млн долларов США; Фундук и прочие орехи – 89,8 млн долларов США; Электроэнергия – 84,3 млн долларов США; Остальные товары – 1,9 млрд долларов США.



Что касается импорта, крупнейшие товарные группы составляют легковые автомобили –1,4 млрд долларов США; Далее следуют: Нефть и нефтепродукты –1,2 млрд долларов США; Руды и концентраты медные – 725,4 млн долларов США; Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 373,6 млн долларов США; Лечебные средства расфасованные – 360,7 млн долларов США; Телефонные аппараты – 262,5 млн долларов США; Вычислительные машины и их блоки – 159,9 млн долларов США; Сигары, сигариллы и папиросы из табака или его заменителей – 110,7 млн долларов США; Прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 107,3 млн долларов США; Грузовые автомобили – 91,9 млн долларов США; Остальные товары – 7,2 миллиарда долларов США.





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