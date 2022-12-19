

Турция и Россия планируют активизировать торговлю через Грузию

19.12.2022 18:01





Турция и Россия намерены обновить подписанное 34 года назад соглашение о наземном транспорте. Об этом со ссылкой на заместителя иностранных дел Турции Фарука Каймакчи сообщили российские и турецкие СМИ.



В Анкаре считают, что с заключением нового документа вырастет значение наземных перевозок в Россию через территорию Грузии, упрощение таможенных процедур же позволит увеличить объем двусторонней торговли. Соглашение, подписанное во времена Советского Союза, должно быть адаптировано к сегодняшней ситуации, пишет турецкое издание Yeni Şafak.



Выступая в парламенте, замглавы турецкого МИДа сказал, что в свете украинского кризиса возникли серьезные проблемы с перевозками в Россию наземным транспортом – главным образом, через Украину. Благодаря подписанию нового соглашения, которое будет ежегодно продлеваться 31 января, эти проблемы удастся решить, приводит газета слова Каймакчи.



Новое соглашение, в частности, предусматривает, что для транспорта, перевозящего грузы менее 6 тонн, транзитные документы требоваться не будут. Заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов, отметил дипломат.





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