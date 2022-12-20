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Узбекистан начал транспортировать медь по Срединному коридору, в том числе через Грузию
20.12.2022 10:54
Узбекистан впервые отправил поезд с медью по новому маршруту в обход России. Об этом сообщает агентство «Reuters со ссылкой на государственную железнодорожную компанию Узбекистана.
По сообщению компании, поезд повезет в Болгарию 46 вагонов и 91 контейнер с медным концентратом Алмалыкского горно-металлургического комбината. Грузы из Узбекистана будут поступать в Болгарию по Среднему коридору через Туркменистан, Азербайджан, Грузию, а также Каспийское и Черное моря.
Брюссель рассматривает Срединный коридор как альтернативный маршрут, соединяющий Европу и Азию, по которому можно транспортировать грузы в обход России. В прошлом месяце Европейский банк реконструкции и развития заявил, что готов инвестировать миллиарды евро в развитие грузовых маршрутов между Европой и Азией в обход России.
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