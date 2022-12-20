

Проектом бюджета США на 2023 год предумотрена помощь Грузии

20.12.2022 14:42





Проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве помощи не менее 132 025 000 долларов.



Отдельная глава в проекте бюджета США посвящена оккупированным регионам Грузии.



В соответствии с Законом о сводных ассигнованиях от 2023 года никакая бюджетная финансовая помощь не должна предоставляться правительствам или странам, о которых государственный секретарь США уведомляет Комитет по ассигнованиям, признающий независимость оккупированных Россией территории Грузии — Абхазии и т. н. Южной Осетии и устанавливающих дипломатические отношения. Согласно документу, госсекретарь США должен своевременно опубликовать список таких правительств или стран на сайте Госдепартамента.



Кроме того, Секретарь может отказаться от ограничения помощи, требуемого настоящим параграфом, если Секретарь определит и уведомит Комитеты по ассигнованиям, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов Америки, и приложит обоснование такого интереса. Согласно Закону о сводных ассигнованиях средства, предусмотренные этим законом, не могут быть направлены на поддержку оккупации Российской Федерацией оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.







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