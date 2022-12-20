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Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу через Грузию
20.12.2022 20:19
Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу в обход России. Груз пройдет через Грузию.
Информацию об отправке поезда распространяют СМИ, ссылаясь на железную дорогу Узбекистана.
Локомотив состоит из 91 единицы 20-футовых контейнеров, которые сейчас перевозят сырье с Алмалыкского рудника в Евросоюз.
Путь, по которому пойдет поезд, называется «Средним коридором».
Этот маршрут, соединяющий Европу и Азию, включает Черное море/Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Туркменистан и остальную часть Центральной Азии.
Значение Среднего коридора особенно возросло после начала войны в Украине, когда против России стали вводить санкции.
В ноябре Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан договорились о развитии Среднего коридора.
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