

Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу через Грузию

20.12.2022 20:19





Узбекистан впервые отправил поезд с медной рудой в Европу в обход России. Груз пройдет через Грузию.



Информацию об отправке поезда распространяют СМИ, ссылаясь на железную дорогу Узбекистана.



Локомотив состоит из 91 единицы 20-футовых контейнеров, которые сейчас перевозят сырье с Алмалыкского рудника в Евросоюз.



Путь, по которому пойдет поезд, называется «Средним коридором».



Этот маршрут, соединяющий Европу и Азию, включает Черное море/Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Туркменистан и остальную часть Центральной Азии.



Значение Среднего коридора особенно возросло после начала войны в Украине, когда против России стали вводить санкции.



В ноябре Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан договорились о развитии Среднего коридора.





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