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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%
21.12.2022 13:06
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 11%. Решение было принято на заседании 21 декабря 2022 года.
В последний раз ставка рефинансирования выросла в марте, в результате чего для более 100 тысяч граждан подорожало обслуживание банковских кредитов.
Напомним, что изменение ставки зависит, в том числе от уровня инфляции в стране. Если уровень инфляции высокий, ставка увеличивается, в противном случае ставка уменьшается или остается на имеющемся уровне.
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