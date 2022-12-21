

Себастьян Молинеус: Сегодня Грузия занимает первое место по системе управления государственными финансами

21.12.2022 14:30





«Сегодня Грузия занимает первое место в рейтинге развивающихся рынков и стран со своей системой управления государственными финансами и с использованием методологии 2016 года. Это, несомненно, очень впечатляющее достижение. Это подтверждают и другие международные исследования, например, «Индекс открытости бюджета», где Грузия занимает первое место по прозрачности бюджета», — отметил Себастьян Молинеус, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе.



Это заявление он сделал на презентации оценочных отчетов по государственным расходам и финансовой отчетности (PEFA) и гендерно-ориентированному управлению государственными финансами (GRPFM) Грузии за 2022 год.



По его словам, важно, чтобы Грузия постоянно улучшала результаты.



«Тот факт, что я вижу такие успешные результаты Грузии, меня очень радует. В принципе, с 2018 года мы наблюдаем очень сильный прогресс. Вместо 15 направлений уже 27 дел высшей (А) категории. Всего насчитывается 31 направление. Этот результат, на мой взгляд, является признаком очень хорошего улучшения», — заявил Себастьян Молинеус.



Для справки, согласно Глобальному отчету о государственных расходах и финансовой отчетности (PEFA) за 2022 год, согласно оценке PEFA, Грузия занимает первое место среди 59 стран мира с постоянным улучшением управления государственными финансами. По результатам оценки государственных расходов и финансовой отчетности (PEFA) 27 из 31 представленного показателя были улучшены или сохранены по сравнению с оценкой 2018 года.





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