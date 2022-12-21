

Евразийский экономический союз обвинил Грузию в демпинге ферросиликомарганца

21.12.2022 14:40





Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Грузии.



Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщается на сайте ЕЭК, решение принято по итогам антидемпингового расследования. Его начал департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК 28 июня 2021 года по заявлению российских производителей ферросиликомарганца – АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод». Заявление поддержали предприятия из Казахстана – ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».



«По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза. При этом, как отметили в торговом блоке ЕЭК, существенный рост объема поставок грузинского ферросиликомарганца (в 2,3 раза) произошел в 2017 году после введения антидемпинговой меры в отношении товара из Украины», – сказано в сообщении.



Как пишет ТАСС, срок действия этой меры составит пять лет, а размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.



В период действия антидемпинговой пошлины на грузинский ферросиликомарганец департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг на рынке с возможностью оперативного пересмотра меры.



Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.



Ферросплавы – один из главных экспортных товаров Грузии. По информации службы статистики Грузии, в январе-ноябре 2022 года экспорт данной продукции составил 454.8 млн долларов (9% от общего экспорта). Экспорт в Россию за 11 месяцев превысил 108.8 млн долларов.





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