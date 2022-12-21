

Китайские банки полностью присоединились к санкциям против РФ

21.12.2022 17:55





Глава российского банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РБК пожаловался на Китай. Китайские банки отказались от сотрудничества с российскими банковскими организациями, попавшими под санкции.



«Китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином. Например, они не работают с санкционными российскими банками», — сказал он.



Отмечается, что российский банк «Открытие» попал под самые жесткие санкции одним из первых — сразу после начала войны Минфин США включил его в SDN-лист.



В списке Минфина находятся уже семь российских системнозначимых банков — это больше половины. В их числе «Сбер», ВТБ, «Открытие» Альфа-Банк и другие.



Включив их в SDN-лист, Минфин США запретили американским банкам и юрлицам проводить с ними операции. Кроме того, все активы банков и структур, где им принадлежит контроль, оказались заблокированы в американской юрисдикции.



Задорнова отметил, что объем вкладов в банках в долларах, евро и фунтах за десять месяцев сократился на 40% — с $94 млрд до о $57 млрд.



По его словам, спрос на юань не сможет сгладить этот эффект, отчасти из-за того, что китайские банки соблюдают санкции. Это отражается на свободе расчетов и движении юаневых платежей между российскими и китайскими банками.





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