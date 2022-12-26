

Катарская группа инвестирует в строительство гостиниц в Цхалтубо

26.12.2022 19:41





Как заявил министр экономики Грузии Левана Давиташвили, за счет катарских инвестиций в Цхалтубо будет создана гостиничная, рекреационная и оздоровительная инфраструктура высокого уровня.



По словам Левана Давиташвили, согласно решению правительства Грузии, в рамках проекта «Новая жизнь Цхалтубо» пять объектов — государственные несельскохозяйственные земельные участки и расположенные на них здания — будут переданы Катарской инвестиционной группе.



«На торги были выставлены объекты, которые совместно с государством осмотрела одна из самых авторитетных риелторских компаний. Соответственно, было продано несколько объектов и подписаны инвестиционные соглашения с грузинскими инвесторами. При этом у нас уже есть иностранный инвестор, который представлен в гостиничном бизнесе, и у него достаточно амбициозные планы по созданию на высоком уровне гостиничной, рекреационной и оздоровительной инфраструктуры в рамках проекта «Новая жизнь Цхалтубо». Это будут 3-х, 4-х, 5-ти звездочные отели разного уровня, где очень важна оздоровительная и спортивная составляющая», — заявил министр.



«Новая жизнь Цхалтубо» — государственный проект, предусматривающий продажу 14 санаториев инвесторам на приватизационных аукционах в рамках концептуального плана восстановления и развития курорта. Согласно проекту, государство обязуется превратить Цхалтубо в бальнеологический курорт международного уровня.





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