

Обещания Гарибашвили на 2023 год: ВВП на душу населения 8000 долларов, рабочие места и жилье для беженцев

27.12.2022 22:08





Внутренний валовой продукт на душу населения в 2023 году приблизится к 8000 долларам, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня в отчетном докладе.



Глава правительства во вторник представил итоги работы правительства за прошедший год и назвал приоритеты на будущий.



Премьер заявил, что доволен успехами правительства за последние годы, напомнив про двузначный экономический рост в прошлом году на 10,5% и 10% в уходящем году.



«Темпы нельзя останавливать, наоборот, мы должны продолжать прогресс», — сказал Гарибашвили.



По его словам, в будущем году внешний долг Грузии сократится до 38% от ВВП, а дефицит бюджета — до 3%.



Премьер заявил, что в этом году уровень безработицы достиг исторического минимума, 15,6%, и правительство приложит усилия для ее еще большего сокращения.



Премьер пообещал, что в новом году:



Борьба с бедностью и безработицей будет основным приоритетом правительства. Задача — в течение двух-трех лет обеспечить работой 200 тысяч социально незащищенных граждан Грузии.



Продолжится жесткая политика в отношении азартных игр. В настоящее время в список тех, кому запрещены азартные игры, включены полтора миллиона граждан Грузии.



Будет проиндексирована пенсия, в горных районах она дойдет до 440 лари, вырастут зарплаты госслужащих и педагогов.



С 2023 года государство будет оказывать единовременную помощь в размере 1000 лари на каждого третьего и последующих новорожденных.



Ежемесячную помощь от государства в размере 200 лари в 2023 году будут получать 232 тысячи детей.

В результате установления референтных цен 1100 наименований лекарств подешевеют на 40%.



Единовременная выплата по декретному отпуску увеличивается в два раза, до двух тысяч лари.



Правительство начнет масштабный проект обеспечения жильем вынужденно перемещенных лиц. Стоимость трехлетнего проекта 900 миллионов лари, жильем будут обеспечены еще 13 тысяч семей в дополнении к29 тысячам, уже получившим квартиры за последние годы.



Продолжится развитие систем водоснабжения, с тем, чтобы к концу 2025 года все города имели круглосуточное водоснабжение.



Начнется масштабный проект стоиомостью в миллиард лари по строительству и ремонту 800 школ, 400 школ будут оснащены компьютерной техникой и компьютерными классами. Одновременно начнется проект по реабилитации 885 детских садов, которые будут отремонтированы в соответствии с европейскими стандартами.



В 2023 году в Грузии начнется реабилитация не менее 10 курортных городов и поселков. Одновременно инвесторам будет предложено участие в развитии более 100 бальнеологических курортов.



Запланировано восстановление и строительство Кутаисского театра оперы и балета, театров в Поти, Дманиси и Ахалцихе, восстановление Государственного музея искусств им. Шалвы Амиранашвили.



Начнется реализация проекта по строительству в Иордании, где Грузии переданы 4000 кв метров земли, Центра культуры и духовности.



На реабилитацию и реконструкцию стадионов и тренировочных баз выделено почти 100 миллионов лари.

Привлечение еще большего числа туристов, развитие инфраструктуры, Грузия будет представлена на международной туристической выставке ITB Berlin.



Международные инфраструктурные проекты:



постепенное превращение страны в энергетический, транспортный узел и цифровой хаб, соединяющий Европу и Азию, а также региональный финансовый центр;



привлечение инвесторов к строительству порта Анаклия, контрольный пакет над которым будет у государства;



совместно с Азербайджаном реализация проекта расширения маршрута Баку-Тбилиси-Карс, который будет завершен в 2024 году;



совместно с Азербайджаном, Румынией и Венгрией начало работы над проектом по прокладке электрокабеля по дню Черного моря для транспортировки электроэнергии в Европу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





