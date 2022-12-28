

Правительство Грузии решило построить 40-километровую тропу для паломников

28.12.2022 13:36





В Грузии будет осуществлен проект создания 40-километровой паломнической тропы по дороге Святой Нино, просветительницы Грузии. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, религиозный туризм — это очень популярное направление и в Грузию будут приезжать христианские паломники со всего мира.



«Мы работаем над уникальной концепцией проекта, которая предполагает путь паломника по пути Святой Нино до Бодбе», — сказал Гарибашвили.



В Грузии почитают Святую Нино, как просветительницу и небесную покровительницу Грузии.



По преданию, Нино родилась в знатной семье в Каппадокии. Она отправилась в Иверию (Картли — территория современной Грузии), в город Мцхета, где по ее сведениям находился Хитон Господень.



Подвиг своей жизни Святая Нино завершила в селении Бодбе (Кахети, Восточная Грузия). Как надгробный памятник на ее могиле в Бодбийском монастырском комплексе стоит Кафедральный собор во имя Святых Георгия Победоносца и Нины — трехнефная базилика IX века.



В ущелье на северо-востоке от монастыря находится источник Святой Нино («Нинос цкаро») с целебной водой. Здесь построены купальня и маленькая церковь во имя ее родителей — Святых Завулона и Сусанны.





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