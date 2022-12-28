

Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,632 миллиарда лари

28.12.2022 19:31





Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,632 миллиарда лари, а вместе с переводом, полученным от Министерства финансов, и кредитом, полученным от международных финансовых организаций, он составит 1,800 миллиарда лари.



Вышеупомянутое решение было одобрено Сакребуло (горсовет) сегодня, 28 декабря.



Инфраструктура — 515 млн лари

Здравоохранение и социальное направление — 500 млн лари

Охрана окружающей среды — 198 млн лари

Транспортная субсидия — 286 млн лари

Финансирование товарищества квартирантов — 39 млн лари

Муниципальные сады — 171 млн лари

Укрепление поврежденных зданий и их замена — 32 млн лари

Переходные проекты — 115 млн лари







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





