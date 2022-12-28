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Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,632 миллиарда лари
28.12.2022 19:31
Бюджет Тбилиси на 2023 год составит 1,632 миллиарда лари, а вместе с переводом, полученным от Министерства финансов, и кредитом, полученным от международных финансовых организаций, он составит 1,800 миллиарда лари.
Вышеупомянутое решение было одобрено Сакребуло (горсовет) сегодня, 28 декабря.
Инфраструктура — 515 млн лари
Здравоохранение и социальное направление — 500 млн лари
Охрана окружающей среды — 198 млн лари
Транспортная субсидия — 286 млн лари
Финансирование товарищества квартирантов — 39 млн лари
Муниципальные сады — 171 млн лари
Укрепление поврежденных зданий и их замена — 32 млн лари
Переходные проекты — 115 млн лари
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