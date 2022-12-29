

В ноябре число российских визитеров в Грузию превысило допандемийный показатель

29.12.2022 16:02





В ноябре 2022 года числа иностранных визитеров, посетивших Грузию, увеличилось на 160,4% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года и сократилось на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



По числу визитеров лидирует (108 247), затем следуют Турция (101 940) и Армения (71 785). При этом на нескольких направлениях количество визитеров превысило допандемийный показатель - например, из Беларуси



Среди основных туристических рынков Грузии количество международных визитов из Беларуси (рост в сравнении с 2019 годом на 84, ;%), России (24%), Турции (15, 8%), и Израиля (15, 8%).



По сравнению с третьим кварталом 2019 года, в третьем квартале 2022 года количество визитеров из России, посетивших Грузию, выросло на 4%.





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