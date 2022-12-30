|
|
|
Байден подписал бюджет, который предусматривает выделение помощи Украине и Грузии
30.12.2022 11:54
Президент США Джо Байден подписал бюджет, который предусматривает выделение помощи Украине и Грузии.
Закон о бюджете предусматривает выделение Украине помощи в размере $45 млрд до сентября 2023 года. Девять миллиардов долларов включают расходы на военную помощь. Еще 16 миллиардов пойдут на экономическую поддержку и гуманитарные нужды. 12 миллиардов долларов должны пополнить резервы армии США, после того, как часть боеприпасов будет передана Украине. Вашингтон использует еще 7 млрд на финансирование вооруженных сил США в Европе.
Вместе с тем, проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве помощи не менее 132 млн. 25 тыс. долларов.
В сумме бюджет составляет 1,7 триллиона долларов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна