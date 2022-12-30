

Байден подписал бюджет, который предусматривает выделение помощи Украине и Грузии

30.12.2022 11:54





Президент США Джо Байден подписал бюджет, который предусматривает выделение помощи Украине и Грузии.



Закон о бюджете предусматривает выделение Украине помощи в размере $45 млрд до сентября 2023 года. Девять миллиардов долларов включают расходы на военную помощь. Еще 16 миллиардов пойдут на экономическую поддержку и гуманитарные нужды. 12 миллиардов долларов должны пополнить резервы армии США, после того, как часть боеприпасов будет передана Украине. Вашингтон использует еще 7 млрд на финансирование вооруженных сил США в Европе.



Вместе с тем, проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве помощи не менее 132 млн. 25 тыс. долларов.



В сумме бюджет составляет 1,7 триллиона долларов.







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