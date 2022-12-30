

Новые локации, которые планируется превратить в курортные зоны - Чутхаро, Зекари, Самшвилде и Уравели

30.12.2022 13:01





Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили назвал локации, которые правительство Грузии планирует превратить в курортные зоны.



Как пояснил Леван Давиташвили в интервью «Интерпрессньюс», среди локаций, которые планируется развивать, - расположенный в Раче горнолыжный курорт Чутхаро, а также Зекари, Самшвилде и Уравели.



«В течение 2022 года по поручению премьера мы изучили более 100 курортных мест, хотя описано до 300. В течение 2023 года, я надеюсь, изучим все триста мест. Сейчас мы приступили к детальным технико-экономическим исследованиям этих курортов при включенности профессиональных компаний. В течение 2023 года мы предполагаем, что государственная собственность будет приватизирована в до 50 курортных зонах. Мы начнем процесс приватизации с марта. Параллельно с технико-экономическими исследованиями мы занимаемся пространственным планированием, потому что не хотим хаотичного развития, как, к сожалению, получили в популярных курортных местах. Ведется планирование этих мест и в соответствии с этим планом инвестор должен будет развивать курорт.



… Мы провели предварительные исследования. Это Чутхаро, новая локация в Раче и Квемо Сванети, это потенциальный курорт, который может быть ведущим курортом в горнолыжном направлении. Это потребует инвестиций в несколько сотен миллионов лари или долларов. В перечне курортов у нас Чутхаро, который будет предложен различным важным крупным инвестиционным группам. Также в этом списке Уравели, который был бальнеологическим курортом и может быть восстановлен.



Наш список очень большой. Зекари – такой курорт, который является новым и имеет большой потенциал в регионе Кахетии. Самшвилде, имеющий значительную историческую нагрузку. Важной задачей государства будет обустройство там подъездной дороги и инфраструктуры, а также создание соответствующей среды, привлекательной для инвесторов. В этом списке много существующих, известных и забытых, бывших курортов, некоторые менее известны, и несут значительный потенциал», - сказал Давиташвили.





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