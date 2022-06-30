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НАТО намерено перевооружить Украину современным оружием - Столтенберг
30.06.2022 18:29
Украина нуждается в современном оружии для борьбы с российской агрессией, и НАТО предоставит ей помощь в переходе от постсоветского вооружения на современные образцы оружия.
Об этом сегодня в Мадриде во время итоговой пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.
«Мы уже доставили в Украину много нового оборудования. Альянс имеет задачу помочь Украине в переходе от старого оборудования еще «советской» эры к современному оборудованию, отвечающему стандартам НАТО. У нас есть перечень такого оборудования, в котором нуждается Украина уже сейчас. Это широкий список современного оружия», - сказал Столтенберг.
Он отметил, что союзники по Альянсу решили продолжить поддержку Украины, которая поможет ей оставаться независимым и суверенным европейским государством.
«Грязная война путина, которую он ведет против Украины, абсолютно не приемлема. Она несет смерть и разрушение в Украине, но имеет тяжелые последствия для мира. Поэтому президент путин должен вывести свои войска и прекратить атаку против суверенного государства, остановить страдания людей в Украине», - подчеркнул генсек НАТО.
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