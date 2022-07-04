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Прокуратура выявила транснациональное преступление по легализации более 2 млн долларов
04.07.2022 12:18
В результате комплексного расследования, проведенного в Генпрокуратуре Грузии, выявлено транснациональное преступление, подразумевающее легализацию незаконных доходов в размере 2 000 000 долларов.
По данным прокуратуры, уголовное преследование начато в отношении одного физического и трех юридических лиц.
«Следствием установлено, что владелец предприятия, зарегистрированного в США и находящиеся с ним в преступной связи лица, от имени юридического лица с высокой репутацией, установили коммуникацию с директором действующей в Гонконге компании и убедили его в возможности осуществления выгодных инвестиций путем приобретения акций общеизвестных компаний.
В результате этого, члены преступной группы обманом сумели завладеть $13 329 181.71, перечисленными с банковского счета пострадавшей компании в США на банковский счет учрежденного в преступных целях предприятия. Затем они разделили между собой эти деньги и перечислили их в разные страны мира. В том числе, $1 906 263.7 были перечислены на счета в собственности обвиняемого трех предприятий и связанных с ним физических лиц.
Этими действиями члены преступной группы отмыли около $2 000 000. На данном этапе расследования наложен арест на значительную часть денежных средств, размещенных на банковских счетах предприятий обвиняемого.
Уголовное преследование в отношении обвиняемого физического лица начато по факту совершенной группой лиц незаконной легализации доходов, чему сопутствовало получение доходов в особо крупном размере, что в качестве наказания предполагает лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.
Предъявленное юридическим лицам обвинение также подразумевает легализацию незаконных доходов, чему сопутствовало получение доходов в особо крупном размере, что в качестве наказания предполагает ликвидацию или лишение права заниматься деятельностью и штраф.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование и международное сотрудничество с целью выявления и уличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», - отмечается в распространенной информации.
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