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В НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс
05.07.2022 15:10
Послы стран-членов НАТО во вторник, 5 июля, подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс.
Торжественная церемония подписания прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал событие историческим моментом для Финляндии, Швеции и НАТО и отметил, что Североатлантический союз остается открытым для будущих членов.
"Двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и желают внести свой вклад в нашу общую безопасность", - сказал Столтенберг.
Подписание состоялось при участии министров иностранных дел Финляндии и Швеции после того, как обе страны завершили переговоры о вступлении.
Далее протоколы о присоединении будут направлены для ратификации во все страны НАТО в соответствии с их национальными процедурами.
Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после почти трех месяцев войны России против Украины.
Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.
Принятие обеих стран в Альянс до последнего было под вопросом из-за вето Турции, неожиданно снятого на июньском саммите НАТО в Мадриде.
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