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НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
05.07.2022 23:12
В планах Североатлантического альянса нет усиления военного присутствия в Швеции и Финляндии после того, как они станут членами НАТО. Об этом в интервью AFP во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы. У них есть возможности сами себя защищать", – сказал Джоане.
Он добавил, что Альянс пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии, поскольку эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане".
Россия не раз говорила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО означает возможность расположения военных баз в этих странах, на что Москва должна будет реагировать соответствующим образом.
Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.
Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета. Принятие обеих стран в Альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции.
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