

Из-за угрозы со стороны России Латвия намерена вернуть воинский призыв

06.07.2022 10:24





Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что на фоне угрозы со стороны России его ведомство предложит вернуть в стране всеобщую воинскую службу.



"Нынешняя воинская система в Латвии себя исчерпала. Тем временем у нас нет оснований считать, что Россия поменяет свое поведение", - цитирует Пабрикса агентство Франс пресс.



Латвия отменила обязательную воинскую службу в 2006 году. С тех пор в составе ее вооруженных сил служат профессиональные военные, а также добровольцы в составе Национальной гвардии ("Земессардзе"), которые исполняют обязанности по выходным, в свободное от основной работы время.



По данным, на которые ссылается Франс пресс, сейчас в составе вооруженных сил Латвии сейчас 7,5 тыс. профессиональных военнослужащих и членов национальной гвардии. Их поддерживают еще 1,5 тыс. дислоцированных в стране военных стран НАТО.



Как заявил Пабрикс, согласно планам министерства обороны, обязательная военная служба будет вводиться в течение пяти лет. Сайт Delfi уточняет, что с 2023 по 2028 год мужчины в возрасте от 18 до 27 лет смогут идти в армию добровольно, а затем призыв станет обязательным.



План министерства обороны Латвии еще должен утвердить сейм страны.



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