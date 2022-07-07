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10 тысяч литовцев пришли «проводить» Bayraktar TB2 в Украину
07.07.2022 12:06
Накануне 10 тысяч литовцев собрались на авиабазе в Вильнюсе, чтобы увидеть отправку в Украину беспилотника Bayraktar TB2.
Ранее в Литве был организован сбор средств на покупку ударных дронов Bayraktar для Украины. Литовцы собрали 3,3 миллиона евро на покупку военного беспилотника, но турецкая компания-производитель Bayraktar объявила, что передаст его бесплатно. Собранные деньги будут потрачены на гуманитарную помощь Украине.
6 июля было выбрано датой отправки дрона в Украину как символическая дата, в этот день Литва празднует День государственности, приуроченный ко дню коронации князя Миндаугаса (Mindaugas) в 1252 году.
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