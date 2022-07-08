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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
08.07.2022 13:30
В Японии после покушения скончался бывший премьер-министр Синдзо Абэ 8 июля, сообщает японское агентство Kyodo.
«Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <…> который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания», — отметили журналисты.
Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его выступления на улице Нары. Нападающий произвел два выстрела в спину бывшего премьер-министра. После второго выстрела он упал на землю.
Нападавшего задержали на месте и им оказался бывший боец морских сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя. Пока его арестовали по обвинению в покушении на убийство.
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