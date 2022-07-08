|
|
|
США предоставят Украине вооружений еще на $400 млн
08.07.2022 23:01
США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который предполагает поставку еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал журналистам, что у Киева теперь будет 12 РСЗО HIMARS.
"Украина успешно наносит удары по российским объектам на территории Украины, глубже за линией фронта и нарушает способность России проводить артиллерийскую операцию", - цитирует представителя Пентагона Reuters.
Эксперты полагают, что поставка дополнительных систем существенно повысит способность ВСУ наносить удары по российским оружейным складам, а также цепочкам поставок на линию фронта провианта и комплектующих для ремонта боевой техники.
Financial Times сообщает со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, что новые системы вооружений стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.
О получении первых HIMARS власти Украины заявили в конце июня.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна