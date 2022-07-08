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США предоставят Украине вооружений еще на $400 млн


08.07.2022   23:01


США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который предполагает поставку еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал журналистам, что у Киева теперь будет 12 РСЗО HIMARS.

"Украина успешно наносит удары по российским объектам на территории Украины, глубже за линией фронта и нарушает способность России проводить артиллерийскую операцию", - цитирует представителя Пентагона Reuters.

Эксперты полагают, что поставка дополнительных систем существенно повысит способность ВСУ наносить удары по российским оружейным складам, а также цепочкам поставок на линию фронта провианта и комплектующих для ремонта боевой техники.

Financial Times сообщает со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, что новые системы вооружений стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.

О получении первых HIMARS власти Украины заявили в конце июня.

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