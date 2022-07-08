

США предоставят Украине вооружений еще на $400 млн

08.07.2022 23:01





США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который предполагает поставку еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.



Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал журналистам, что у Киева теперь будет 12 РСЗО HIMARS.



"Украина успешно наносит удары по российским объектам на территории Украины, глубже за линией фронта и нарушает способность России проводить артиллерийскую операцию", - цитирует представителя Пентагона Reuters.



Эксперты полагают, что поставка дополнительных систем существенно повысит способность ВСУ наносить удары по российским оружейным складам, а также цепочкам поставок на линию фронта провианта и комплектующих для ремонта боевой техники.



Financial Times сообщает со ссылкой на неназванного представителя Пентагона, что новые системы вооружений стреляют еще дальше и обладают большей точностью, чем переданные ранее образцы.



О получении первых HIMARS власти Украины заявили в конце июня.



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