

В Россию из Грузии пытались нелегально ввезти кальянный табак

09.07.2022 12:54

Новости-Грузия



В Россию из Грузии пытались нелегально ввезти 90 тонн кальянного табака турецкого производства, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.



Как утверждается, товар стоимостью 340 миллионов рублей (более 5,5 миллиона долларов) проходил процедуру таможенного транзита в пункте пропуска Верхний Ларс. Согласно документам, четыре грузовых автомобиля должны были доставить товар в Китай, однако после истечения срока транзита таможенники обнаружили партию товара на территории России.



В общей сложности изъято до 1 миллиона пластмассовых банок и картонных пачек кальянного табака.



По факту контрабанды табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело.



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