

Иран собирается передать России беспилотники - Белый дом

12.07.2022 12:11





Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти "получили данные", согласно которым "Иран собирается передать России беспилотники".



"По нашим данным, иранские власти собираются в сжатые сроки передать до нескольких сотен беспилотников, в том числе - аппараты, способные нести вооружение", - сказал советник президента на брифинге в Белом доме.



"Мы не знаем, провел ли уже Иран поставки таких аппаратов", - добавил он.



По словам Салливана, иранские силы согласны обучать россиян использовать эти БПЛА. Учеба запланирована на начало июля.



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