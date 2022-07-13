

Семь человек задержаны в Грузии после криминальных разборок

13.07.2022 16:47





Семь человек задержаны в Грузии после криминальных разборок из-за фальшивого золота, сообщает сегодня пресс-служба МВД.



Согласно материалам дела, спор касается большого количества золотых монет, которые некий М.К. купил в Турции по поручению своего босса при посредничестве четырех обвиняемых. Золото оказалось фальшивым. Покупатель потребовал вернуть деньги и обратился за помощью к известному грузинскому вору в законе Лавас-Оглы.



Позже к разрешению спора привлекли других криминальных авторитетов, проживающих за границей: Джейрана Кинцурашвили и Звиада Папиашвили.



«Воровские разборки» были организованы на территории Турции и Грузии. Стороны встречались лично и по видеосвязи.



Участники разборок были задержаны в Аджарии, Тбилиси и Рустави. Еще двум фигурантам дела, которые находятся за границей, обвинения предъявлены заочно.



В качестве доказательств полиция изъяла мобильные телефоны, по которым обвиняемые общались друг с другом и с ворами в законе за границей.



По делу проводятся процессуальные и следственные действия. В МВД не исключают, что круг фигурантов расширится.



Следствие продолжается по фактам членства в воровском мире, поддержки деятельности воровского мира и обращения к члену воровского мира. Совершенные преступления предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



