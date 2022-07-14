

Всем семерым обвиняемым в членстве и поддержке т.н криминального мира определено заключение

14.07.2022 16:23





Тбилисский городской суд избрал тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении семерых мужчин, обвиняемых по делу о членстве и поддержке т.н воровского мира.



Судья полностью удовлетворил ходатайство прокурора о присуждении заключения. Часть адвокатов просила определить залог в размере 5000 лари, а другая часть, оставить меру пресечения без заключения под стражу, и в качестве альтернативы внести залог в размере 7000 лари.



Два дня назад сотрудники МВД задержали семерых человек, двоим предъявили заочное обвинение.



Напомним, спецоперация по задержанию обвиняемых прошла в Тбилиси, Кобулети и Рустави. Речь идет о покупке фальшивых монет в Турции стоимостью в 100 тысяч долларов.

По версии следствия, стороны, участвующие в споре для решения вопроса, обратились к так называемым «ворам в законе», проживающим за границей. Среди них был известный в криминальных кругах авторитет Миндия Горадзе, он же Миндия Лавасоглы.



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