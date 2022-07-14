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Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
14.07.2022 21:54
Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, установленных на месте разрушенных российскими захватчиками. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе», — сказал Кулеба.
По его словам, у французской компании Matiere есть многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.
«Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Потенциально компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине», – отметил глава МИД.
В июне в Украину из Чехии привезли два понтонных моста, которые также будут возведены на месте разрушенных во время войны мостов.
4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате полномасштабной военной агрессии России уничтожена инфраструктура на сумму более 100 миллиардов долларов.
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