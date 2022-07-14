

Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов

14.07.2022 21:54





Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, установленных на месте разрушенных российскими захватчиками. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Вместе с французским правительством и Федерацией французских промышленников MEDEF мы договорились о передаче Украине 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные украинские мосты, а затем заменить их на постоянной основе», — сказал Кулеба.



По его словам, у французской компании Matiere есть многолетний опыт работы по быстрому развертыванию мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта, особенно в странах, где война разрушила инфраструктуру.



«Уже 25 июля инженеры компании прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами Укравтодора. Потенциально компания рассматривает возможность развертывания производства этих мостовых переходов в Украине», – отметил глава МИД.



В июне в Украину из Чехии привезли два понтонных моста, которые также будут возведены на месте разрушенных во время войны мостов.



4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате полномасштабной военной агрессии России уничтожена инфраструктура на сумму более 100 миллиардов долларов.



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