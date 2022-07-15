

На стрельбище в Вазиани состоялись показательные учения

15.07.2022 16:18





В рамках совместных обменных учений (JCET) на стрельбище в Вазиани состоялись показательные учения.



По информации Минобороны Грузии, в учениях, совместно с представителями сил специальных операций Великобритании, участвовали силы специальных операций Сил обороны и военнослужащие батальона рейнджеров. В ходе завершающих полевых учений, группы обнаружили в заранее установленном районе бронетехнику условного противника и уничтожили противотанковую систему с применением (ПТРК) «Javelin».



«В показательных учениях приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций, полковник Теймураз Клатеишвили и командующий 6-й дивизией Великобритании, генерал-майор Джеральд Стрикленд.



Учения проходили на протяжении трех недель и состояли из двух фаз. Первая фаза была уделена ознакомлению с тактико-техническими данными оружия и изучению способов его эффективного применения, а во второй фазе проводились боевые стрельбы в дневное и ночное время. Целью учений был обмен опытом и повышение уровня боевой готовности», — говорится в информации министерства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



