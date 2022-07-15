|
|
|
На стрельбище в Вазиани состоялись показательные учения
15.07.2022 16:18
В рамках совместных обменных учений (JCET) на стрельбище в Вазиани состоялись показательные учения.
По информации Минобороны Грузии, в учениях, совместно с представителями сил специальных операций Великобритании, участвовали силы специальных операций Сил обороны и военнослужащие батальона рейнджеров. В ходе завершающих полевых учений, группы обнаружили в заранее установленном районе бронетехнику условного противника и уничтожили противотанковую систему с применением (ПТРК) «Javelin».
«В показательных учениях приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций, полковник Теймураз Клатеишвили и командующий 6-й дивизией Великобритании, генерал-майор Джеральд Стрикленд.
Учения проходили на протяжении трех недель и состояли из двух фаз. Первая фаза была уделена ознакомлению с тактико-техническими данными оружия и изучению способов его эффективного применения, а во второй фазе проводились боевые стрельбы в дневное и ночное время. Целью учений был обмен опытом и повышение уровня боевой готовности», — говорится в информации министерства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна