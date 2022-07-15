|
|
|
Грузинские и британские военнослужащих провели учения с использованием ПТРК Javelin
15.07.2022 16:46
Новости-Грузия
На стрельбище в Вазиани близ Тбилиси сегодня завершились показательные учения грузинских и британских военнослужащих в рамках программы комбинированного обучения (JCET).
По сценарию учений, группы обнаружили в заранее установленном районе бронетехнику условного противника и уничтожили с применением противотанковой ракетной системы Javelin.
Как сообщает Минобороны Грузии, в учениях принимали участие представители сил специальных операций Великобритании и специальных операций Сил обороны и военнослужащие батальона рейнджеров Грузии.
В учениях приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий Силами специальных операций, полковник Теймураз Клатеишвили и командующий 6-й дивизией Великобритании, генерал-майор Джеральд Стрикленд.
Учения в Грузии проходили на протяжении трех недель и состояли из двух фаз. Первая: ознакомление с тактико-техническими данными оружия и изучение способов его эффективного применения, вторая — боевые стрельбы в дневное и ночное время.
«Целью учений был обмен опытом и повышение уровня боевой готовности», — подчеркивают в Минобороны Грузии.
Программа JCET была разработана в США в 1970-х годах для обучения американского спецназа в странах, где им, возможно, придется выполнять задачи. Одновременно программа JCET предоставляет возможности для обучения вооруженных сил принимающих стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна