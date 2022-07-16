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Задержан бывший замглавы СГБ Грузии


16.07.2022   10:57


Задержан бывший заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили. Соответствующе кадры распроcтраняются в соцсети Facebook.

По имеющимся данным, спецоперация была проведена поздно ночью в доме Гогашвили.

Официальной информации о задержании пока не было.

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