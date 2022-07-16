|
|
|
Задержан бывший замглавы СГБ Грузии
16.07.2022 10:57
Задержан бывший заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили. Соответствующе кадры распроcтраняются в соцсети Facebook.
По имеющимся данным, спецоперация была проведена поздно ночью в доме Гогашвили.
Официальной информации о задержании пока не было.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна