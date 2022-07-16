

Задержан бывший замглавы СГБ Грузии

16.07.2022 10:57





Задержан бывший заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили. Соответствующе кадры распроcтраняются в соцсети Facebook.



По имеющимся данным, спецоперация была проведена поздно ночью в доме Гогашвили.



Официальной информации о задержании пока не было.



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