

Супруга экс-замглавы СГБ утверждает, что во время обыска им подложили оружие

16.07.2022 15:54





Жена бывшего замглавы СГБ Сосо Гогашвили Тея Мартовлишвили рассказывает, что при обыске в их доме было подложено оружие. По словам супруги Гогашвили, она не подписала протокол обыска, поскольку изъятые предметы не принадлежали Гогашвили.



«Я видела своими глазами, могу поклясться на Библии, я и к Патриарху пойду, под матрас положили оружие и открыли шкаф и оттуда достали Калашников. Как вы думайте, у него 13 (экземпляров) оформленного оружия, а этими двумя он владел незаконно? Я возмутилась, и Гамбашидзе взял меня за руку, позвал ребят, говорит, что ей тут нужно, зачем вы ее сюда допустили?», – заявила она.



По словам Теи Мартовлишвили, следствие в отношении Гогашвили ведется по трем статьям, в том числе по статье 236 и части 4 статьи 157 УК.



Статья 236 касается незаконного приобретения, хранения, ношения, изготовления, перевозки, отправки или получения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.



Статья 157 – Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные.



По информации Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, бывший замначальника СГБ Сосо Гогашвили был задержан в связи с текущим делом.



«На основании постановления судьи был проведен обыск по текущему уголовному делу, а не по новому делу. В результате обыска его задержание стало неизбежным», — заявили в СГБ.



Для справки, минувшей ночью бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили задержали в собственном доме в результате спецоперации. Соответствующий видеоматериал распространили в соцсети члены семьи Гогашвили. Параллельно, был произведен обыск в его доме в Аджарии, где находилась дочь Сосо Гогашвили – Нино Гогашвили. А сегодня был произведен еще один обыск, но уже в доме сына Сосо Гогашвили Николоза Гогашвили.



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