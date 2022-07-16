

Бывший замглавы СГБ Грузии переведен в изолятор временного содержания СГБ

16.07.2022 17:55





Бывший замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили переведен в изолятор временного содержания СГБ, - об этом сообщил журналистам его сын Николоз Гогашвили.



Как он отметил, во время обыска в их доме правоохранители подложили два оружия, и свидетелями этого были его мать и тетя.



«Вывели его сейчас. Удивитесь, оказывается, у вице-полковника было два неоформленных оружия, которые выросли как цветы. Т.е. они обыкновенно подложили два оружия и «навесили» какие-то липовые факты и т.д. Дело проходит по трем статьям, по каким именно не помню. Одно – это незаконное хранение оружия… Как подложили оружие, видели мои мать и тетя», - заявил Ника Гогашвили.



Для справки, минувшей ночью бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили задержали в собственном доме в результате спецоперации. Соответствующий видеоматериал распространили в соцсети члены семьи Гогашвили. Параллельно, был произведен обыск в его доме в Аджарии, где находилась дочь Сосо Гогашвили – Нино Гогашвили. А сегодня был произведен еще один обыск, но уже в доме сына Сосо Гогашвили Николоза Гогашвили.



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