

Бывшему замглавы СГБ обфициально предъявлено обвинение

17.07.2022 21:55





Бывшему замглавы Службы государственной безопасности Сосо Гогашвили официально предъявленообвинение по статьям 133, 157 и 236 УК Грузии.



Как заявил адвокат Рамаз Чинчаладзе, гособвинение наряду с другими пунктами, обвиняет Сосо Гогашвили в незаконном получении и хранении в 2015-2018 годах - в период работы Сосо Гогашвили в СГБ, личных данных двух лиц, которые распространились в феврале 2021 года. Адвокат отметил, что пока ему неизвестно, о распространении информации каких двух лиц идет речь, материалы дела ему еще не переданы.



«Второй эпизод – превышение служебных полномочий. Это также касается информации и персональных данных, содержащих государственную тайну, будто в 2015-2018 годах Сосо Гогашвили незаконно вынес эти данные со службы.



Третий эпизод – обвинение в незаконном приобретении-хранении огнестрельного оружия. Здесь тоже есть знаки вопроса и что-то абсурдное. В частности, его обвиняют в незаконном приобретении и хранении 5 единиц огнестрельного оружия, из которых 2 – это то самое оружие, на которое члены семьи указывают, что это оружие было подложено, а 3 единицы принадлежат сотрудникам охраны», – сказал адвокат.



Для справки, бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили задержали в собственном доме в результате спецоперации. По информации СГБ, Гогашвили задержан в связи с текущим делом, однако не конкретизировали, каким. Другой официальной информации ведомство не распространяло.



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