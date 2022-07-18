

В доме экс-замглавы СГБ провели обыск - изъяты секретная документация, техоснащение, оружие

18.07.2022 10:43





По информации прокуратуры Грузии, в результате обыска, проведенного по решению суда в доме бывшего заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили, была изъята отнесенная к грифированной государственной тайне документация, связанная с деятельностью Службы государственной безопасности.



Кроме того, по данным ведомства, изъята документация, содержащая личные и персональные данные, десятки технических устройств и незаконное огнестрельное оружие.



Напомним, Сосо Гогашвили задержали 16 июля в собственном доме в результате спецоперации. Прокуратура Грузии предъявила Иосебу Гогашвили обвинение в превышении служебных полномочий, незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием служебного положения, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.



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