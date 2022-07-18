

США передали Грузии оборудование для борьбы с незаконным оборотом наркотиков

18.07.2022 11:52

Новости-Грузия



Департамент криминальной полиции МВД Грузии получил от США оборудование, необходимое для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.



Техника была закуплены Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL).



«Оборудование поможет следователям в выявлении и пресечении незаконного оборота наркотиков», — подчеркнул глава кримпола Мамука Челидзе.



Наркопреступления – третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия. В 2021 году за торговлю наркотиками сотрудники МВД задержали около 140 человек.



При поддержке INL в Грузии реализуются разные проекты в сфере правоохранительной деятельности. МВД сотрудничает с американским ведомством в сферах ювенальной юстиции, киберпреступности, развития кинологической службы (К-9), борьбы с домашним насилием, торговлей людьми и по другим направлениям.



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