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США передали Грузии оборудование для борьбы с незаконным оборотом наркотиков
18.07.2022 11:52
Новости-Грузия
Департамент криминальной полиции МВД Грузии получил от США оборудование, необходимое для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Техника была закуплены Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) при финансовой поддержке Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL).
«Оборудование поможет следователям в выявлении и пресечении незаконного оборота наркотиков», — подчеркнул глава кримпола Мамука Челидзе.
Наркопреступления – третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия. В 2021 году за торговлю наркотиками сотрудники МВД задержали около 140 человек.
При поддержке INL в Грузии реализуются разные проекты в сфере правоохранительной деятельности. МВД сотрудничает с американским ведомством в сферах ювенальной юстиции, киберпреступности, развития кинологической службы (К-9), борьбы с домашним насилием, торговлей людьми и по другим направлениям.
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