

Заседание по делу экс-замглавы СГБ пройдет в закрытом режиме

18.07.2022 15:19





Судья Арсен Калатозишвили принял решение провести закрытое заседание по делу бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили. О закрытого заседания ходатайствовал прокурор, сторона защиты выступила против.



Необходимость проведения заседания в закрытом режиме прокурор объяснил фигурированием в деле засекреченных материалов.



Сторона защиты в свою очередь считала, что можно было закрыть заседание частично, когда дело дошло бы до секретных материалов. Судья, в свою очередь, публично говорить разрешил только о нарушениях прав обвиняемого во время задержания.



Процесс продолжается в закрытом режиме.



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