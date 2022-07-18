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Заседание по делу экс-замглавы СГБ пройдет в закрытом режиме


18.07.2022   15:19


Судья Арсен Калатозишвили принял решение провести закрытое заседание по делу бывшего замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили. О закрытого заседания ходатайствовал прокурор, сторона защиты выступила против.

Необходимость проведения заседания в закрытом режиме прокурор объяснил фигурированием в деле засекреченных материалов.

Сторона защиты в свою очередь считала, что можно было закрыть заседание частично, когда дело дошло бы до секретных материалов. Судья, в свою очередь, публично говорить разрешил только о нарушениях прав обвиняемого во время задержания.

Процесс продолжается в закрытом режиме.

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