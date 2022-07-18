

Бывшему замглавы СГБ избрано заключение

18.07.2022 19:22





Бывшему замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это решение принял судья Арсен Калатозишвили на основании ходатайства стороны обвинения.



На сегодняшнем процессе сторона защиты требовала освободить Гогашвили под залог в размере 50 000 лари, а сторона обвинения – заключения под стражу.



Следует отметить, что после того, как Гогашвили начал рассказывать о деталях задержания, судебное заседание было закрыто. Как пояснила прокурор Майя Силагадзе, представленные в деле материалы – это документы с грифом секретности и, кроме того, они содержат в себе персональные данные, соответственно, заседание должно продолжаться в закрытом режиме.



Предварительное судебное заседание пройдет 8 сентября в 2:00.



Напомним, что Сотрудники СГБ задержали Сосо Гогашвили 16 июля. Обвинения ему предъявлены в соответствии с первой частью ст. 333 (превышение чиновником служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства), 4-й частью ст. 157 (незаконные добывание, хранение, использование, распространение персональных данных, повлекшие значительный вред, с использованием служебного положения) и 3-й частью ст. 236 (противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Грузии, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.



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