

Министр обороны Грузии провел ознакомительную встречу с новоназначенным послом Турции

18.07.2022 19:30





Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял в ведомстве новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики Али Каана Орбая. Министр поздравил турецкого дипломата с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в его ответственной миссии.



«Министр обороны поблагодарил посла за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также интеграции в НАТО. Министр подчеркнул важность политической и практической поддержки, адаптированной к потребностям партнеров, полученной на саммите НАТО в Мадриде, и подчеркнул роль Турции в этом процессе. Особо отмечен вклад Турции в имплементации обновленного существенного пакета НАТО-Грузия.



Стороны рассмотрели вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в сфере обороны и подчеркнули важность стратегического партнерства. На встрече отмечена многолетняя финансовая, материально-техническая и экспертная поддержка турецкой стороны в развитии обороноспособности Грузии», — говорится в официальной информации.



На встрече с послом Турецкой Республики присутствовал атташе по вопросам обороны полковник Бурак Алтынер.





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