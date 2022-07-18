

В деле экс-замглвы СГБ фигурирует гражданин России

18.07.2022 21:04





Адвокат задержанного бывшего замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили подтвердил, что в его деле фигурирует гражданин России.



Как выясняется из материалов дела, одной из главных формальных причин задержания Гогашвили стал иск гражданина России. Двое граждан пожаловались на то, что бывший чиновник СГБ распространил их персональные данные. По словам адвоката Рамаза Чинчаладзе, именно поэтому Гогашвили и задержали.



В феврале 2021 года, уже будучи в отставке, Сосо Гогашвили дал комментарий оппозиционной телекомпании «Пирвели», где упомянул о двух жителях РФ грузинского происхождения, и сказал, что «все знает о их деятельности».



«Одна из основных частей обвинения касается разглашения персональных данных двух граждан — Константина Романовского и Давида Адамия.



Романовский в своих показаниях заявляет, что сюжет, показанный в программе Нодара Меладзе 13 февраля 2021 года, нанес ему моральный ущерб. В сюжете говорилось, что этот человек находился в Грузии по специальному заданию, чтобы измерить рейтинг патриарха, а также изучить политическую ситуацию», пояснил адвокат.



В предъявленном Гогашвили обвинении не указано, какой именно предъявленный им документ оспаривается истцами, но в материалах дела есть показания одного из свидетелей, который утверждает, что по просьбе Гогашвили предоставил ему документы, подтверждающие пересечение границы Романовским и Адамия.



«Предполагается, что Меладзе показал Гогашвили определенные паспорта и спросил, знает ли он этих людей. Гогашвили подтвердил, что не знал их лично, однако знал об их деятельности», — говорит Рамаз Чинчаладзе, адвокат Гогашвили.



В интервью «Пирвели» Гогашвили выдвинул версию о том, что эти люди приехали, чтобы определить рейтинг влияния среди 12 высокопоставленных грузинских священнослужителей. В списке был указан и митрополит Шио, племянник действующего патриарха Илии Второго.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



