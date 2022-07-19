

В ЕС осудили массовые российские кибератаки на государства-члены

19.07.2022 19:00





Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия хакеров и хакерских группировок, связанных с Россией, направленные против государств-членов Евросоюза.



Об этом сообщает "Европейская правда".



Боррель напомнил, что полномасштабное вторжение России в Украину "сопровождается значительным ростом злонамеренной киберактивности, включая чрезвычайное и тревожное множество хакеров и хакерских групп, которые без разбора атакуют важные организации по всему миру".



В заявлении топ-дипломата ЕС отмечается, что недавние DDoS-атаки против нескольких государств-членов ЕС и партнеров, ответственность за которые взяли на себя пророссийские хакерские группы, "являются еще одним примером обострения и напряженности киберугроз, наблюдаемых ЕС и его государствами-членами".



"Мы решительно осуждаем такое неприемлемое поведение в киберпространстве и выражаем солидарность со всеми странами, ставшими жертвами (кибератак). Мы по-прежнему полны решимости расследовать вредоносную кибердеятельность, влияющую на международный мир, безопасность и стабильность Европейского Союза, в том числе безопасность его государств-членов, их демократических институций, граждан, компаний и гражданского общества", – говорится в заявлении.в заявлении.



Боррель напомнил о необходимости для всех государств-членов ООН ответственно вести себя в киберпространстве с целью обеспечения международного мира, безопасности и стабильности и призвал принять меры против киберпреступности.



Напомним, в последние недели ряд государств Европы, в том числе Италия, Словакия, Литва, Эстония и Латвия, сообщили о кибератаках со стороны российских группировок.



В мае ЕС и его государства-члены вместе со своими международными партнерами решительно осудили кибератаку Российской Федерации против Украины, направленную на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat.



Тогда же Совет ЕС продлил до 2025 года действие режима санкций в ответ на преступную кибердеятельность.



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