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США внесли Россию в список пособников торговле людьми
19.07.2022 21:34
Власти США с отнесли Россию к разряду государств, демонстрирующих в отношении торговли людьми "поощряющую политику или ее элементы". Об этом говорится в очередном годовом отчете Госдепа США.
"Мы крайне озабочены рисками, связанными с торговлей людьми, с которыми сталкиваются как внутренние мигранты, так и люди, бежавшие из Украины", - говорится в документе.
О том, что украинские беженцы, большинство которых составляют дети и женщины, подвержены опасности за рубежом, ранее говорили европейские НКО и власти.
В списке американского Госдепа, в котором страны расположены по разрядам в зависимости от числа случаев торговли людьми на их территории, Россия включена в третий разряд вместе с Камбоджей и Афганистаном.
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