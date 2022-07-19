

США внесли Россию в список пособников торговле людьми

19.07.2022 21:34





Власти США с отнесли Россию к разряду государств, демонстрирующих в отношении торговли людьми "поощряющую политику или ее элементы". Об этом говорится в очередном годовом отчете Госдепа США.



"Мы крайне озабочены рисками, связанными с торговлей людьми, с которыми сталкиваются как внутренние мигранты, так и люди, бежавшие из Украины", - говорится в документе.



О том, что украинские беженцы, большинство которых составляют дети и женщины, подвержены опасности за рубежом, ранее говорили европейские НКО и власти.



В списке американского Госдепа, в котором страны расположены по разрядам в зависимости от числа случаев торговли людьми на их территории, Россия включена в третий разряд вместе с Камбоджей и Афганистаном.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



