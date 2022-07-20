

Россия отправляет на металлолом последнюю крупнейшую в мире атомную подлодку

20.07.2022 10:39





Последняя в России атомная подлодка класса «Акула» - ТК-208 «Дмитрий Донской» - отправляется на утилизацию.



Самая большая действующая субмарина в мире, построенная в 1970х и спущенная на воду в 1980 году, выведена из боевого состава ВМФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.



Перезагружать реактор и модернизировать 170-метровый корабль, способный нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, не планируется. Его дальнейшую эксплуатацию с учетом необходимого ремонта в прошлом году оценили как «излишне затратную и нецелесообразную».



Утилизировать «Дмитрий Донской» после консервации планируется в бухте «Севмаша» в Северодвинске. Два года назад туда же для порезки на металлолом прибыли еще две подлодки этого типа - «Северсталь» и «Архангельск».



Еще три субмарины, оставшиеся после развала СССР, были порезаны на металл в 2005-09 гг. «Дмитрий Донской» прошел капитальный ремонт и с 2004 года был модернизирован под ракеты «Булава».



Строительство атомных подлодок-гигантов в 1970х позволило СССР достичь паритета с США по морским стратегическим ядерным силам и помогло в итоге заключить договор ОСВ-2. Позднее американцы модернизировали свои стратегические лодки класса «Огайо» под носители крылатых ракет «Томагавк».



Ряд российских военных предлагали поступить также - переделать оставшиеся «Акулы» в носители крылатых ракет. По разным оценкам, одна лодка после модернизации могла бы нести от 100 до 160 крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».



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