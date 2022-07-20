

Турция передала Силам обороны Грузии логистическую технику

20.07.2022 12:43





В целях улучшения логистических возможностей турецкая сторона передала Силам обороны Грузии восемь мини-экскаваторов-погрузчиков турецкой компании HIDROMEK.



Церемония передачи техники прошла на территории Минобороны. В мероприятии приняли участие министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Грузии Али Каан Орбай. Они осмотрели новые логистические средства на месте и ознакомились с возможностями оборудования.



По данным пресс-службы Минобороны Грузии, передача материально-технического обеспечения осуществлялась в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, подписанного с Турецкой Республикой в ​​2019 году. Стоимость техники составляет 404 824 доллара США. Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, подписанное в 2019 году между правительством Грузии и правительством Турецкой Республики, предусматривает выделение гранта в размере 100 миллионов турецких лир для целей министерства обороны Грузии в течение пяти лет.





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