

США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS, - глава Пентагона

20.07.2022 17:23





США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи в формате "Рамштайн-4".



"Мы продолжим оказывать исторический уровень помощи, чтобы помочь Украине защитить себя. На этой неделе мы объявим наш следующий пакет военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно использовали и которые существенно изменили ситуацию на поле боя", - подчеркнул Остин.



Также он добавил, что в пакет помощи войдут снаряды для РСЗО и артиллерии, которую Украина получила от стран Запада.



Напомним, вчера стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.



Также мы писали, что четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.



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